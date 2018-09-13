التقى الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس بوفد من وزارة التعليم العالي بدولة الكويت لبحث سبل التعاون بين الجانبين وخاصة في مجالي الطب، طب الأسنان.

وضم الوفد الدكتورة فاطمة السنان وكيل وزارة التعليم العالي بالكويت، والدكتورة مريم المذكور المستشار الثقافي بالسفارة الكويتية بالقاهرة، والدكتور أحمد المطيري المستشار الثقافي بالملحقية الكويتية، بحضور الدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب، والدكتور كريم البطوطي وكيل كلية طب الأسنان لشؤون البيئة، والدكتورة نهي عزت وكيل كلية طب الأسنان لشئون الدراسات العليا، والدكتورة رشا كمال مدير الادارة المركزية لرعاية الوافدين بوزارة التعليم العالي والدكتور شريف قطب مدير وحدة تطوير المشروعات الجامعية.

قال عبدالوهاب، إن الجامعة تسير بخطي سريعة لمواكبة المعايير العالمية، حيث قامت الجامعة بتطوير وتحديث البرامج الدراسية في مرحلتي البكالوريوس والليسانس لتأهيل الخريجين لسوق العمل، بالإضافة إلى استحداث العديد من البرامج الدراسية في مجال الدراسات العليا.

وأشار رئيس الجامعة، إلي عمق العلاقة بين جامعة عين شمس والمؤسسات التعليمية بدولة الكويت، مؤكداً نجاح الجامعة فى إقامتة العديد من الشراكات مع أكثر من 40 مؤسسة تعليمية وعلمية.