"سينما مصر".. جديد خالد جلال قريبا على مسرح مركز الإبداع

أعلن المخرج خالد جلال عن عرضه المقبل، بعنوان "سينما مصر" والمقرر افتتاحه على مسرح مركز الإبداع، نهاية سبتمبر الجارى، عقب انتهاء فعاليات مهرجان المسرح التجريبي.

ونشر خالد "جلال"، مجموعة من الصور لشخصيات المسرحية التى يعبر بعضها عن أعمال سينمائية، وعلق عليها: "بحمد الله العرض المسرحي (سينما مصر) من إخراجي أول عرض وأول تدريب وأول ظهور لطلبة الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني بصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة في عشق السينما المصرية ودعوة للفن الجميل الجاد، العمل من ثلاثة أشهر من التدريب الشاق وبعد التجريبي بإذن الله على مسرح مركز الإبداع الفني".