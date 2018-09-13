رابط إلكتروني لتلقي طلبات الالتحاق بالمدرسة المصرية الدولية بالتجمع

صرح الإعلامي أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، بأنه تم تدشين رابطًا إلكترونيًا على الموقع الرسمي لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، يمكن من خلاله لأولياء الأمور معرفة معايير اختيار، وقبول الطلاب الجدد بالمدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس، واستيفاء النموذج المعد لذلك والمعلن عبر الرابط الإلكتروني التالي:

http://new-cairo.cairomoe.info

وأكد خيري، في تصريحات صحفية، اليوم، حرص الوزارة بالتيسير على أولياء الأمور الراغبين في التقدم لإلحاق أبنائهم بالمدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية، وأعضاء هيئة التدريس، والإداريين لهذه المدرسة بنظام المأموريات من العاملين بالتربية والتعليم، وعلى الراغبين في ذلك متابعة ذات الرابط الإلكتروني المعلن، وستعقد للمتقدمين مقابلات شخصية لاختيار المرشحين للعمل بالمدرسة من بينهم، بالتنسيق بين مؤسسة جرين لاند التعليمية، وكل من إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وسيُمنح العاملون بالمدرسة مكافآت مالية إلى جانب رواتبهم التي يتقاضونها من جهات عملهم الأصلية.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالمدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس، خلال شهر أكتوبر المقبل.