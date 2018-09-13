ناقشت ورشة العمل الخاصة بكليات العلوم الصحية التطبيقية، خلال مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء بالمنيا، من مختلف النقابات الفرعية والعامة، أزمة العلوم الصحية التطبيقية وتعديها على لقب علمي أصيل للأطباء.

واستعرضت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة، تاريخ وتفاصيل الأزمة منذ ظهور هذه الكليات بالجامعات الخاصة ثم في الحكومية، والإجراءات التي اتخذتها كلا من وزارة الصحة والتعليم العالي والنقابة العامة لأطباء مصر، وصولا للجنة التي شكلها رئيس الوزراء لحل الأزمة.

وجاءت توصيات الورشة كالتالي:

- استخدام كافة الوسائل القانونية مثل رفع قضية ضد وزير الصحة بصفته، لتجميد وإلغاء تسجيل خريجي العلوم الصحية التطبيقية، وعدم منع تراخيص لهم عن طريق النقابات الفرعية.

- خلق رأي عام لدى الجمهور أن خريجي هذه الكلية ليسوا بأخصائيين، واستخدام كافة الوسائل الإعلامية، وعقد مؤتمرات صحفية بالنقابات الفرعية بهذا الشأن.

- التبليغ عن التجاوزات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي والميديا، من سباب وانتحال صفة من خريجي هذه الكليات.

- الإصرار على إرجاع الاسم الأصلي للكلية (العلوم الصحية التطبيقية)، وكذلك مسمى خريج هذه الكلية بتكنولوجي، والمسمى في شهادة التخرج بحاصل على بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية قسم تكنولوجيا.

- إصدار توصية بعدم قيام الأطباء بالتدريس والتدريب في هذه الكليات من النقابة العامة، لحين حل المشكلة مع اللجنة المشكلة في هذا الصدد.

- التأكيد على استمرار عمل اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء، لحل هذه المشكلة، وسرعة إصدار التوصيات.

- التواصل مع أعضاء مجلس النواب، وجهات صنع القرار، من النقابة العامة، والنقابات الفرعية، للضغط على جهات التنفيذ لحل هذه المشكلة.