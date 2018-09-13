تستمر فعاليات مهرجان المسرح التجريبي والمعاصر، حيث تُعرض 6 عروض مصرية وعربية وأجنبية، غدًا، على مسارح مختلفة، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً.

- عرض "بعثة المحيط الهادي"-البرازيل، على خشبة مسرح الأوبرا الصغير الساعة 5 مساءً، والعرض تأليف جابريال سيتشن، وهينيريك سيشن، وروجير سشوان، وإخراج هينيريك سيتشن.

- عرض "خالتي صفية والدير – مصر" بمركز الهناجر للفنون الساعة 5 مساءً، عن رواية الأديب الكبير بهاء طاهر، كتابة حمدي زيدان، إخراج محمد مرسي.

- عرض "أمير لانلينج" - الصين، على مسرح البالون الساعة 7 مساءً، إنتاج المسرح الوطني الصيني، وتأليف لو هوايزين، ومن إخراج وانج زياوينج.

- عرض "بلا أقدام أو رأس" - المكسيك، بقاعة مسرح الغد الساعة 7 مساءً، إنتاج تياترو رافاجا، وتأليف جيمي شوبود، وإخراج كوي لان لاشينو.

- عرض "الأرض الأم – الخاتمة" - إيطاليا، على مسرح الجمهورية الساعة 9 مساءً، إنتاج فرقة صوفيا أمندوليا، أزياء ودمى ووديكور مونيا رابوبى، وإخراج فابيو أوميدى.

- عرض "هاملت بعد حين – الأردن" على المسرح القومي الساعة 7 مساءً، إنتاج فرقة مسرح عالخشب، تأليف ممدوح عدوان، وإخراج زيد خليل مصطفى.

- عرض "سنووايت – مصر" على مسرح متروبول الساعة 9 مساءً، ويدور حول قصة سنووايت والأقزام السبعة الشهيرة، من بطولة مروة عبد المنعم، مصطفى حجاج، سيد جبر،عايدة فهمي، أغاني خالد الشيباني، أزياء هالة زهوي، ديكور حازم شبل، ومن إخراج محسن رزق.