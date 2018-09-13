انتهت مديرية الصحة بأسيوط من إنشاء وتجهيز 9 أقسام جدد للعلاج الطبيعي بينهم 4 أقسام لذوى الاحتياجات الخاصة ليصل عدد أقسام العلاج الطبيعي إلى 20 قسم علاج طبيعي على مستوى المحافظة، وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن المديرية كان بها 11 قسم للعلاج الطبيعىي بمستشفيات "أسيوط العام، والإيمان العام، وأبنوب المركزي، ومنفلوط المركزي، والقوصية المركزي، وديروط المركزي، وأبو تيج المركزي، وساحل سليم المركزي، وصدفا المركزي، والبداري المركزي، والغنايم المركزي"، وجرى تطويرهم جميعًا بالتجهيزات اللازمة.

وأضاف وكيل الوزارة أنه جرى إنشاء وتجهيز 9 أقسام جدد للعلاج الطبيعي، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بضرورة توفير رعاية طبية متكاملة بجميع المستشفيات وتزويدها بالأجهزة الطبية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور زين إلى أن الأقسام الجديدة موزعة على مستشفى صدر أسيوط لتأهيل مرضى أمراض الصدر داخلي وخارجي، ويعتبر أول قسم في المحافظة لتأهيل أمراض الصدر، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز قسم علاج طبيعي بالمركز الطبي بأسيوط الجديدة، وقسم بالوحدة الصحية بقرية فزارة التابعة للإدارة الصحية بالقوصية، وقسم بالوحدة الصحية بعلوان التابعة للإدارة الصحية بمركز أسيوط.

وذكر وكيل الوزارة أنه لأول مرة جرى تجهيز 4 أقسام علاج طبيعي لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بالمركز الطبي الحضري أبنوب والوحدة الصحية الحمام التابعة للإدارة الصحية أبنوب والوحدة الصحية البربا والوحدة الصحية العزية .