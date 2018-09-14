مصر من أول 10 دول في إنتاجه.. منتج فحم نباتي يكشف خطوات الحصول عليه

قال الدكتور محمد فاروق، رئيس وحدة الفحم النباتي بوزراة البيئة، إن مصر تعد ضمن العشر دول الأولى المنتجة للفحم النباتي على مستوى العالم بنسبة حوالي 3% من الإنتاج العالمي، موضحا أن كميات الفحم التي تصدرها تبلغ حوالي 30 ألف طن سنويا.

وتابع خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم، "تصدرت السعودية حوالي 20% من قائمة البلدان المستوردة للفحم النباتي المصري تلتها هولندا ثم فنلندا، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف حملات إزالة المكامير العشوائية خلال نوبات تلوث الهواء".

قال رامي شكر، يعمل بإنتاج الفحم النباتي منذ عدة سنوات، إن إنتاج الفحم النباتي يكون من خلال شراء المصنع الأخشاب من أي نوع وتقطيعها إلى أحجام مناسبة، ثم تخزينها لفترة من 5 إلى 6 أشهر، حتى تجف تماما، مشيرا إلى أن الخطوة الأخيرة هي وضع الأخشاب في أفران أو مكامير الفحم وتوضع فيها لعدة ساعات يتحول فيها الخشب إلى فحم.

وأضاف منتج الفحم النباتي في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك عدة عوامل ثوثر على جودة الفحم منها نوع الخشب فاذا كان الخشب سيء فسيؤثر ذلك بالسلب على جودة الفحم، وكذلك درجة حرارة التفحيم تؤثر على الجودة والتي يفضل أن تكون 400 درجة مئوية لأن ذلك يعمل على زيادة نسبة الكربون في الفحم، ويتم الحرص على ألا تزيد درجة الحرارة عن تلك النسبة حتى لا يتم فقد وزن اضافي من الفحم

تابع شكر، أن مصر تصدر الفحم إلى الكثير من دول العالم، ويتميز الفحم النباتي عن الصناعي بسهولة الاشتعال، كما أن آثاره الضارة أقل بكثير من الفحم الصناعي، كما يشتعل لفترات أطول بكثير منه لأن الأخير ينطفئ بسرعة.