حرر أحد مواطني قرية بطا بمحافظة القليوبية، محضرًا اتهم فيه مسؤولو حضانة خاصة بالإهمال والتقصير في رعاية نجلته رفيده، 11 شهرًا، وإحداث إصابات بها عبارة عن عض في الذراع والقدم وخربشه في أنحاء الجسد.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن إخطارًا من مأمور مركز بنها يفيد تلقيه بلاغًا من المهندس حسين سيد حسين يتهم في مسؤولو حضانة خاصة بقرية بطا بالإهمال والتقصير وأحداث إصابة بنجلته، وتبين أن المبلغ توجه إلى الحضانة الساعة الثالثة والنصف عصرًا لإحضارها من الحضانة فوجدها بها آثار عض واضحه في الزراع والقدم وخربشة وكدمات في أنحاء الجسد.

وأضاف في بلاغه أنه عندما سال مسؤولو الحضانة قالوا له "إن في طفل صغير كان نايم جنبها في حجرة الرضع"، فسالهم والد الطفلة عن مشاهدة كاميرات المراقبة الخاصة بحجرات الأطفال الرضع فرفضوا ذلك وأكدوا له أنها معطلة فتوجه إلى مستشفى بنها العام، وجرى الكشف عليها وعمل تقرير طبي أرفق بالمحضر جاء فيه أن الطفلة رفيده حسين سيد، 11 شهرًا بالكشف الطبي عليها تبين أن بها آثار عض آدمية في الزراعين الأيمن والأيسر وكدمات في الوجه والقدم.

حرر المحضر اللازم حمل رقم 42 أحوال مركز بنها .