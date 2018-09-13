قرر اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، غلق مستشفى خاص في مدينة طنطا، بعد ما أثبتت لجنة من مديرية الصحة وجود سلبيات كثيرة به، ما أسفر عن تدهور الحالة الصحية لأحد الشباب بعد إجراء عملية جراحية به.

تلقى محافظ الغربية، شكوى بإجراء أحد المرضى عملية البواسير في مستشفى "ر" التخصصي، وعقب ذلك تدهورت حالته الصحية، جرى نقله إلى مستشفى طنطا ومنه إلى مستشفى حميات طنطا، غير أن حالته الصحية تدهورت أكثر، وتبين بعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للمريض أتضح وجود صديد بالسائل النخاعي أي أن المريض يعاني من التهاب سحائي وقد جرى إعطائه العلاج اللازم غير أن حالته بعد أن تحسنت تدهورت مرة أخرى، فقرر نقله إلى مستشفى الحميات في العباسية بعد أن جرى التنسيق معه من قبل مديرية الصحة بالغربية.

وقرر السعيد تكليف لجنة للمرور على المستشفى الخاص، وتبين وجود سلبيات كثيرة به، ما يلزم معه إغلاق المستشفى وقد جرى إصدار قرار بالغلق لحين تلافي السلبيات الواردة بتقرير اللجنة.