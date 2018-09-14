نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنوفية، أمس الخميس، تضمنت توقيع إصدارات وعروض ومحاضرات.

ففي إطار احتفالات الهيئة بالعام الهجري الجديد عقد بيت ثقافة دنشواي محاضرة بعنوان "هجرة الرسول"، تناولت الهجرة الأولى التي كانت إلى الحبشة لأن بها ملك عادل لا يظلم أحد، والثانية إلى المدينة، وأن الرسول الكريم بدأ تأسيس الدولة الإسلامية ببناء مسجد للصلاة، ليتعلم فيه المسلمين أمور دينهم، ثم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كما تطرقت للحديث عن الهجرة غير الشرعية.

كما أقام قصر ثقافة شبين الكوم حفلا فنيا لفرقة الموسيقى والغناء الشعبي بحديقة الطفل بوسط المدينة، تضمن باقة من الأغنيات من التراث الشعبي للمحافظة وتراث الموال المشهور في الوجه البحري.

وفي البتانون ناقش بيت الثقافة قصة "أهل القرية" تأليف الدكتور سامي إبراهيم، ويعرض الكتاب بعض عادات وتقاليد أهل القرية مثل الكرم والترابط والمحبة وربط بين الماضي والحاضر، وبين الفرق بين العادات القديمة المستحدثة وعرض لبعض القيم والأخلاقيات التي كانت تسود القرية القديمة.

كما ناقش بيت ثقافة تلا كتاب "آل بيت النبى فى مصر" تأليف محمد أبو كف ناقشه الشيخ أمير شعبان، وتحدث عن الإمام الحسين سيد شباب الجنة والسيدة زينب معرجا على آل بيت النبوة، الذين سكنوا مصر واحتموا بأهلها.

وفي إطار متصل عقدت مكتبة قورص الثقافية محاضرة بعنوان "دور المرأة فى بناء المجتمع"، ألقاها مغربى رشيد مغربى، وتحدث عن دور الأم فيما خلق الله سواء طير أو حيوان أو إنسان، وهى المعنية بالأسرة وبناء المجتمع، وذكرها فى القرآن والسنة، معرجا على المرأة في مصر القديمة.

كما أقام بيت ثقافة الروضة ندوة عن "الألغام في مصر" تناولت تأثير الألغام على مصر والمساحات المزروعة والاقتصاد، العقبات التي تقف في وجه إزالتها بالكامل وما تعانيه الصحراء الغربيه ومشكلة "ألغام العلمين" منوها عن أعداد مصابي الألغام في مصر.

وفي إطار حفلات توقيع إصدارات النشر الإقليمي استقبل ببيت ثقافة الشهداء، أمس الأول، حفل توقيع كتاب "رسمة على باب السما" للشاعر فايز صابر المعداوي، شارك فيها الدكتور محمد الجوهري والدكتور محمد أبو الفتوح والشاعر سمير عبدالعظيم.