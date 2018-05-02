جامعة المنوفية تستقبل أعضاء "مجلس الثقافة" لعقد ندوة "ثقافة الحوار"

استقبل ظهر اليوم، الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية، ونواب رئيس الجامعة الدكتور عادل مبارك، للتعليم والطلاب، والدكتور أحمد القاصد، للدراسات العليا والدكتور عبدالرحمن قرمان، لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفد من المجلس الأعلى للثقافة قبل لقائهم في كلية التربية لعقد ندوة "ثقافة الحوار"، وشباب الجامعات ومحاورة طلاب الجامعة، حول أسباب غياب ثقافة الحوار بالمجتمع ومقترحاتهم لتنمية تلك الثقافة.

حضر اللقاء الدكتور جمال الدهشان، عميد كلية التربية، والدكتورة فتيحة بطيخ وكيل الكلية التعليم والطلاب، والدكتور مجدي يونس، أستاذ بالكلية، والدكتورة هبة الغتمي.