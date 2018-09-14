بث مباشر.. مباراة الأهلي وحوريا في دورى أبطال أفريقيا اليوم الجمعة

يواجه النادي الأهلي، فريق حوريا الغيني، في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في السادسة مساء اليوم السبت 14-9-2018 بتوقيت القاهرة، على ستاد «28 سبتمبر».

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة بي ان سبورت 1، ويعلق على هذه المواجهة محمد الكواليني.

ويواجه الأهلي، حورويا الغيني على ملعب 28 سبتمبر، والذي يسع لـ16 ألف مشجع وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى العاصمة الغينية كوناكري، الثلاثاء، بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من 11 ساعة تخللها ترانزيت في كازابلانكا بالمغرب للتزود بالوقود.

ويرأس بعثة الأهلي العامري فاروق نائب رئيس النادي، فيما تضم قائمة الأهلي 23 لاعبا.