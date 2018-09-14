علق أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، على أزمة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، واتحاد الكرة المصري.

وقال ميدو، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم مني الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "cbc"، إن اللاعب كان على حق، لافتًا إلى أن قوانين "فيفا" تغيرت، مشيرًا إلى أن تلك القوانين كانت تسمح للاتحادات الوطنية باستغلال صور لاعبي منتخباتها في الإعلانات، لكن هذا تغير.

وأضاف: "مفيش حد عارف الكلام ده في الشرق الأوسط غيري، وأنا قلته لوزير الرياضة، للأسف الاتحادات الإسبانية والإنجليزية وفقت الأوضاع مع لاعبيها، واتحاد الكرة شغال على قديمه، بس صلاح لاعب محترف مش بيلعب في مركز شباب وعارف كل حاجة".