قتل عامل بدائرة مركز المنشاة بسوهاج، زوجته أمس بتوجيه عدة طعنات لها بسكين في الصدر، وسلم المتهم نفسه لشرطة واعترف بالجريمة مبررا سببها لسوء سلوكها.

وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز للمعاينة، وتبين وجود جثة المجني عليها بغرفة النوم، وتبين من الفحص إصابتها بطعنات في الصدر وتم إخطار النيابة العامة، وانتقلت للمعاينة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وقررت حبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاه، بورود بلاغ من "تيسير.هـ.م" وشهرته "يسري"، 37 عاما، عامل، ويقيم بندر المنشاة بقتل زوجته "شادية.ح" 37 عاما، ربة منزل، بآلة حادة "سكين"، ما أدى لوفاتها وذلك بسبب سوء سلوكها.

انتقل نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين وجود جثة المذكورة مسجاة على الأرض داخل غرفة نومها بالمنزل وبمناظرتها تبين إصابتها بجروح طعنية بالصدر.

تم ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة "سكين" بإرشاد المتهم، وأخطرت النيابة العامة والتي انتقلت وقررت نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4088 إداري المركز لسنة 2018 بالعرض على النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد عبد الباقي، المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وأمرت بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.