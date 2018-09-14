قال المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن القطارات تسير بصورة منتظمة على الوجهين القبلي والبحري، اليوم، موضحًا أن جميع القطارات بحالة جيدة وتعمل بكامل طاقتها، وأن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة سير القطارات.

وأضاف رسلان، لـ"الوطن"، أن الهيئة ستواصل العمل على إزالة جميع التعديات على حرم السكة الحديد، مشيرا إلى أن الهيئة عازمة على تحقيق طفرة حقيقية في جميع جوانب المنظومة، مؤكدا أن قطارات السكة الحديد تقل يوميا في الأيام العادية 850 ألف راكب، وفي المناسبات نحو مليون و250 ألف راكب على الوجهين القبلي والبحري.