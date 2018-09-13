"السكة الحديد": تطبيق "نظام الرخصة" يناير 2019 للحفاظ على أرواح الركاب

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، العمل على تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، من تحديث نظم كهربة الإشارات، ونظم التحكم المركزى، ونظم الاتصالات، وتجديد القضبان، وتحديث أسطول عربات القطارات، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وذلك لتوفير الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط الهيئة على الوجهين القبلي والبحري.

وبدأت الهيئة العمل على تطبيق "نظام الرخصة" لجميع العاملين بطوائف التشغيل، سواء كانت وظيفة مساعد أو سائق قطار، أو كمسري، أو مراقب برج أو حركة، وذلك من أجل تحقيق مزيد من الانضباط بتعليمات التشغيل وإجراءات السلامة والأمان للركاب، على أن يبدأ تطبيق هذا النظام ابتداء من مطلع يناير 2019، بحيث يجري تطبيقه تدريجيا على مراحل، مع تطبيقه على المعينين الجدد من طوائف تشغيل القطارات كمرحلة أولى.

وكشف المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن أن هناك حالة من الانضباط داخل منظومة السكة الحديد خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه سيستمر في جولاته الميدانية المفاجئة على جميع طوائف التشغيل وخاصة الوظائف الحرجة، للتأكد من انتظام العمل وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة مسير القطارات، بالإضافة إلى التأكد من أن كل العاملين يقومون بأداء واجبهم الوظيفي على أكمل وجه ممكن، موضحا أن التحويل للتحقيق مصير من يتخاذل في أداء واجبه الوظيفي.

وقال رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، إن نظام الرخصة سيطبق لأول مرة على جميع طوائف التشغيل بالهيئة، خلال الفترة المقبلة، بهدف حماية أرواح المواطنين والعاملين أثناء تشغيل القطارات، مؤكدا أن النظام سيطبق في المرحلة الأولى، على المعينين بالهيئة ضمن المسابقات أرقام 1 و2 و3 عام 2015، الذين يخوضون حاليا لدورات تدريبية ويدرسون بمعهد وردان، وذلك قبل التحاقهم بالعمل رسميا في تشغيل القطارات.

ومن جهته، أكد المهندس محمد عامر، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع السلامة والمخاطر، أن نظام الرخصة الجديد، ينص على خضوع العامل قبل التحاقه بالعمل لمجموعة من الاختبارات تشمل اجتيازه الدورة التدريبية الخاصة بالوظيفة، التي سيلتحق بها في تشغيل القطارات سواء كانت وظيفة مساعد أو سائق قطار، أو كمسري، أو مراقب برج أو حركة، أو غيرها من الوظائف الحرجة والمؤثرة في تشغيل القطارات، بجانب اجتيازه الكشف الطبي واختبارات نفسية.

وعن شروط الحصول على رخصة العمل بالسكة الحديد، كشف عامر أن منها اجتياز كشف نفسي يخضع له جميع العاملين في أحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة، مؤكدا أن هناك وظائف حرجة في تشغيل القطارات يكون فيها العامل مسؤول عن أرواح ملايين الركاب يوميا، لذلك لا بد من التأكد من سلامة قواه العقلية والنفسية، وهذا النظام معمول به في كل الدولة المتقدمة، موضحا أن قطارات السكة الحديد تقل سنويا نحو 350 مليون مواطن على جميع خطوط الهيئة على الوجهين القبلي والبحري.

وأضاف عامر، أن الهيئة تعمل في المقام الأول على الحفاظ على أرواح ملايين الركاب لمن يستقلوا القطارات، وأيضا توفير الخدمات المميزة لهم، موضحا أن مدة سريان الرخصة ستكون عامين، وأنها سيتحدد بها خط السير بالسكة الحديد الذي سيعمل عليه العامل، مثل خط السير بالنسبة لسيارات الأجرة، مؤكدا أنه يمكن سحب الرخصة في حالة مخالفة العامل لتعليمات التشغيل، كما أن تجديدها يستلزم الخضوع مجددا لنفس الاختبارات، بحيث لا يستطيع العامل العمل دونها.

سيجري تطبيق نظام رخصة العمل بداية يناير 2019، كما أشار عامر، قائلا: "النظام الجديد سيحمي الركاب والعاملين والمسؤولين معا، وسيحقق مزيد من الانضباط في تشغيل القطارات"، مؤكدا أن منح هذه الرخصة لكل العاملين سيكون من قبل قطاع السلامة والمخاطر بالهيئة وقطاع الموارد البشرية، بحيث يتم مراجعة قرارات الجزاء في حالة وجودها قبل إصدار أو تجديد الرخصة للعامل للتأكد من سلامة استمرار وجود العامل في تلك الوظيفية من عدمه.