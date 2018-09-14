قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الخط الأول لمترو الأنفاق وصل إلى حالة متردية للغاية، وإن الوزارة وضعت خطة عاجلة لإنقاذه، مشيرًا إلى أن الخط الأول لم يشهد أي تحديث في بنيته الأساسية منذ ما يقرب من 30 عاما.

وأضاف عرفات، لـ"الوطن"، أن الوزارة ستعمل على تحديث وتطوير نظم كهربة الإشارات، ونظم التحكم المركزي، ونظم الاتصالات وتجديد القضبان، وإدخال قطارات مكيفة جديدة الخدمة، مؤكدا بدء في تنفيذ خطة تطوير خط "المرج - حلوان" مطلع العام المقبل، بـ30 مليار جنيه.

وأوضح وزير أن نظام التغذية الكهربائية بالخط الأول حاليًا لا يسمح بزيادة عدد القطارات العاملة حاليا، كما لا يمكن من تشغيل قطارين مكيفين متتاليين لأنه في هذه الحالة يمكن حدوث فصل للتيار الكهربائي المغذي للقطارات.

وأكد عرفات، أن وزارة النقل تسعى إلى تنفيذ كل مشروعاتها التطويرية بمترو الأنفاق، وأنه عقب اكتمال شبكة المترو، سيصبح عدد الركاب 9 ملايين راكب، مشيرا إلى أن خطة تطوير الخط الأول تستهدف الوصول بزمن التقاطر بين القطارات إلى 90 ثانية بدلا من 3.5 دقيقة.