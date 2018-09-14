أصاب سائق شخصين بجروح طفيفة ليل الخميس الجمعة في نيم بجنوب فرنسا عندما حاول دهس حشد قبل أن تصطدم سيارته بحاجز للحماية، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة.

بحسب شهادات جمعتها وكالة فرانس برس فإن رجلا في الـ32 اندفع بسيارته قرابة الساعة الواحدة فجر الجمعة (23,00 ت غ) باتجاه حوالى خمسين شخصا كانوا أمام حانة "لينستان تي".

وقال مراسل لفرانس برس إن سيارة المهاجم وهي من طراز "بيجو" بيضاء اللون توقفت بعد اصطدامها بحاجز وقائي أقيم في إطار الاستعدادات لحفل شعبي حول مصارعة الثيران من المفترض أن ينطلق الجمعة.

وقال العديد من الشهود في مكان الحادث لدى سؤالهم من قبل فرانس برس إن الرجل صاح "الله أكبر" ساعتها، وقال مصدر مقرب من التحقيق إن المشتبه به غير معروف من أجهزة الأمن في قضايا التطرف.

وأوضح المدعي العام للجمهورية إريك موريل الذي توجه إلى المكان أن الحشد أوقف السائق الذي حاول الفرار وأوسعه ضربا، وتابع المدعي أن المشتبه به نقل الى المستشفى إذ كان "مشوش الذهن" عند توقيفه.

وفتحت السلطات تحقيقا بتهمة "الشروع في القتل".