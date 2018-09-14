انتشر في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تفشي فيروس الجلد العقدي بين المواشي في قرى مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُوكدةً عدم ظهور أي أعراض أو حالات ماشية مصابة بمرض الجلد العقدي، مشيرةً إلى أنه بمجرد تداول تلك الأنباء، شكلت الوزارة فريقا بيطريا في قرى جهينة بسوهاج؛ للوقوف على حقيقة الشكاوى الواردة، وتبين أن حالة المواشي بالمحافظة مستقرة وجيدة تماما، ولا توجد أي مشكلات صحية بها، أو أي أعراض لانتشار مرض الجلد العقدي.

وأكدت الوزارة أنها تقوم بحملات مستمرة ومكثفة؛ لتحصين الماشية بمختلف محافظات الجمهورية حفاظا على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان، بالإضافة إلى تشكيل لجان لمتابعة انتشار أي فيروس بين المواشي في المحافظات المختلفة.

وأشارت الوزارة إلى إجرائها عددًا من الحلقات النقاشية مع الأهالي بهدف إرشاد وتوعية المزارعين ضد المرض، وخطورته على الصحة الحيوانية، والاقتصاد القومي، وأهمية حملات التحصين للأمراض الحيوانية التي تقوم بها الوزارة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الإبلاغ عن أي حالات نفوق أو الاشتباه في إصابة الماشية بأمراض، وفي حالة وجود أي شكاوى الاتصال على الخط الساخن لها 19561.