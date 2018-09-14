لقي شاب مصرعه غرقا داخل ترعة بقرية العتامنة دائرة مركز طما بسوهاج، عقب إصابته بنوبة صرع، وجرى انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى العام.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما بغرق شخص بترعة بناحية العتامنة، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق سيد أحمد سيد مراد، 22 عاما حاصل على دبلوم ويقيم بذات الناحية وجرى انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

بسؤال عم المتوفي منصور سيد مراد سالم، 56 عاما، بالمعاش ويقيم بذات الناحية قرر بأن نجل شقيقه يعاني من مرض "الصرع" وأثناء تواجده على حافة الترعة انتابته نوبة من التشنجات فانزلقت قدماه وسقط بـها وغرق، ونفي الشبهة الجنائية، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية فـي الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، حرر عن ذلك المحضر رقم 4654 إداري المركز لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.