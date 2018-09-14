لقي عامل مقيم بإحدى قرى مركز بدر في البحيرة، اليوم، مصرعه غرقا داخل بيارة صرف مياه المزارع بأرض المغتربين في النوبارية، وذلك أثناء استحمامه بها، لعدم إجادته السباحة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، إخطارا من مأمور قسم شرطة غرب النوبارية، بغرق شخص داخل بيارة صرف مياه المزارع بأرض المغتربين دائرة القسم.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري، إلى مكان الواقعة، وجرى انتشال جثة المدعو "م. أ. ال. ع" 17 سنة عامل، بإحدى المزارع بالمنطقة، ومقيم بقرية المعركة بمركز بدر، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها.

ونقلت الجثة، إلى مشرحة مستشفى النوبارية العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال والده "أ ال ع" 47 سنة، فلاح، ومقيم بذات الناحية، قرر أنه حال قيام نجله بالاستحمام بمياه البيارة، غرق لعدم إجادته السباحة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وحرر المحضر اللازم.