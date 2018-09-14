أعلن مسؤولون أتراك، اليوم الجمعة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، لبحث الوضع في سوريا، فيما تسعى أنقرة الى التوصل لوقف لاطلاق النار في محافظة أدلب، آخر معقل لفصائل المعارضة والجهاديين في سوريا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو "الرئيس أردوغان سيلتقي مرة جديدة الرئيس بوتين الاثنين". وأوضح مسؤول تركي كبير لاحقا لوكالة "فرانس برس" أن اللقاء سيعقد في سوتشي، المنتجع البحري في روسيا.

وسبق أن اجتمع الرئيسان، الأسبوع الماضي، خلال قمة خصصت لسوريا ونظمها نظيرهما الإيراني حسن روحاني في طهران.

وخلال القمة حاول أردوغان لكن دون جدوى إقناع نظيريه بإعلان وقف لإطلاق النار في أدلب، وتستعد قوات النظام السوري بدعم من موسكو وطهران منذ عدة أيام لشن هجوم لاستعادة المحافظة.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من إدلب بينما تنتشر فصائل إسلامية أخرى في بقية المناطق وتتواجد قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي. كما أن هناك وجوداً لهذه الهيئة والفصائل في مناطق محاذية تحديداً في ريف حلب الغربي (شمال) وريف حماة الشمالي (وسط) واللاذقية الشمالي (غرب).

وأضاف "لكن قتل مدنيين ونساء وأطفال دون تمييز بذريعة مكافحة منظمة إرهابية، ليس أمرا انسانيا".

ويقيم نحو ثلاثة ملايين شخص نصفهم من النازحين من مناطق اخرى في سوريا، في ادلب ومحيطها بحسب الامم المتحدة.

ونزح عشرات آلاف الاشخاص في سبتمبر في أدلب بسبب القصف العنيف الذي ينفذه النظام السوري والطيران الروسي، الذي تكثف منذ عدة أيام قبل أن تتراجع حدته هذا الأسبوع، كما أعلنت الأمم المتحدة، الخميس.