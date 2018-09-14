تظاهر آلاف الأشخاص، الخميس، في العاصمة ماناجوا، للمطالبة باستقالة الرئيس دانيال أورتيجا، هدف الاحتجاجات الاجتماعية منذ بضعة أشهر، مرددين "نريد نيكاراغوا حرة، والحرية للمعتقلين السياسيين".

وقال متظاهر ملثم، اسمه رامون، "نطالب بوقف القمع، وبالحرية لجميع الموقوفين، وباستقالة (دانيال أورتيجا)".

ويتهم المعارضون أورتيجا، المقاتل السابق (72 عاما) الموجود في الحكم منذ أحد عشر عاما، بإقامة ديكتاتورية تتسم بالفساد والمحسوبية مع زوجته ونائبة الرئيس روزاريو موريلو.

ونظم المسيرة التي سميت "فاموس غاناندو" (إننا نربح) التحالف المدني للعدالة والديموقراطية وحركات اجتماعية معارضة أخرى.

وتمت المسيرة بعد تظاهرات في الأشهر الخمسة الأخيرة، ومنها عملية القمع التي أسفرت عن أكثر من 320 قتيلا.

وتتسم موجة الاحتجاج، التي أطلقها في 18 أبريل إصلاح للضمان الاجتماعي سرعان ما تم التخلي عنه، بمشاركة غير مسبوقة في نيكاراجوا ومطلبها الاساسي استقالة أورتيجا.

وطالب المعارضون أيضا بإطلاق سراح أكثر من 300 نيكاراجوي مسجون بتهمة معارضة الحكومة، وبإجراء انتخابات مبكرة في 2019 أي قبل سنتين من الموعد الرسمي.

وعلى طريق المتظاهرين، تجمع أنصار ساندينيون موالون للحكومة، واصفين إياهم بأنهم "إرهابيون، انقلابيون، منحرفون".

وقالت ربة المنزل ساندرا ريفيرا (30 عاما)، التي تضع على كتفيها العلم الوطني، إن "الحكومة قالت إننا إرهابيون ومخربون، لكن الحقيقة هي أننا نناضل من أجل الديموقراطية".

ورافقت شرطة مكافحة الشغب التظاهرة على متن حافلات صغيرة، ولم يسجل وقوع أي حادث.