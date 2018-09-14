أعلنت الحكومة الألمانية، أن الاتحاد الأوروبي يدرس تأسيس نظام مدفوعات مع إيران يسمح باستمرار التعاملات التجارية، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.