قال وزير الخارجية سيرجي لافروف إن روسيا ستقيم ممرات آمنة إدلب وتشجع اتفاقات المصالحة المحلية، و ستواصل تدمير ورش الأسلحة في إدلب مع وضع المدنيين في عين الاعتبار، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.