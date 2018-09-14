قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن تطبيق المنظومة المتكاملة للمعلومات وميكنة الخدمات، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، وتعظيم الاستفادة منها يكون لصالح أبناء كفرالشيخ.

وأضاف أنه من المقرر تطبيق مجموعة من النظم المعلوماتية المتكاملة سواء كانت إدارية أو مالية أو حسابية وقانونية، بالإضافة الى مجموعة من المعلومات الجغرافية ونظم معلومات أخرى متعددة من أرشيف إلكترونى لتتكامل مع بعضها.

وتابع محافظ كفرالشيخ، في بيان له، اليوم، أنه من المقرر تطبيق منظومة المعلومات وميكنة الخدمات في مجموعة من الإدارات الحيوية داخل المحافظة بشكل مبدئي، لتعمم بعد ذلك على باقى الإدارات بالمحافظة، لتوفير قواعد البيانات، وتأمين الوثائق، والحفاظ عليها، وتحسين ظروف العمل للعاملين ورفع كفاءة الأداء، وتبادل البيانات، وميكنة المخاطبات بين الجهات الحكومية المختلفة، وتحسين أسلوب الرقابة، لتحقيق رضى المواطن وتخفيف العبء عنهم، وإتاحة قنوات متعددة أمام المواطنين لقضاء الخدمة، ومواجهة الفساد المالي والإداري.

وأشار المحافظ إلى أن وزارة الاتصالات تدعم المحافظة بالأجهزة والمعدات التى يتطلبها إنجاح المشروع، لضمان تقديم حلول تكنولوجية متكاملة، وضمان استدامة العمل بها، لتعظيم العائد على الاستثمار في مشروعات تطوير المحافظات باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بما يحقق رفع كفاءة الآداء الحكومى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيانات مدققة وتقارير تدعم اتخاذ القرار ومحاربة الفساد الإداري والحفاظ على المال العام.