يواجه الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، تقدم إعصار فلورانس المدمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل، كما بلغت سرعة الرياح خلاله 150 كيلومتر في الساعة، ثم تراجعت قليلا على سواحل كارولينا.

وأعلن المركز الأمريكي للأعاصير، أن "فلورنس" خسر بعضا من قوتّه، وتراجع درجة واحدة إلى إعصار من الفئة الثانية، محذرا من الأضرار الجسيمة له.

ويواصل سكان المناطق المهددة استعداداتهم لمواجهة الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي سيتسبب بها، مصدرة السلطات أوامر إجلاء 1.7 مليون شخص في ساوث كارولاينا ونورث كارولاينا وفرجينيا، تحسبا للإعصار.

لم يكن "فلورانس" أول الأعاصير التي تضرب الولايات المتحدة بداية من عام 2018، وترصد منها "الوطن":

- إعصار لين

في أغسطس الماضي، ضرب إعصار "لين" ولاية هاواي الأميركية في حين هطلت أمطار غزيرة على كبرى جزر الولاية، وسط مخاوف من الرياح العاتية والأمواج الخطيرة، وأغلقت المدارس والمكاتب الحكومية والشركات أبوابها وقام السكان بتخزين المؤن استعدادا للإعصار.

وقالت هيئة الأرصاد وقتها، إن الإعصار مصحوب برياح تصل سرعتها إلى 215 كيلومترا في الساعة وتسبب في هطول أمطار يتراوح منسوبها بين 25 و50 سنتيمترا مما أدى لسيول وانهيارات أرضية.

- إعصار كريس

وفي يوليو 2018، أوضح المركز الوطني الأميركي للأعاصير، أن العاصفة المدارية "كريس" اشتدت وتحولت إلى ثاني إعصار في موسم أعاصير المحيط الأطلسي لعام 2018 مع تحركه بعيدا عن الولايات المتحدة.

- إعصار ألبرتو

وأعلنت ولايتا فلوريدا ومسيسبي الأميركيتان حالة الطوارئ، في مايو 2018، مع تحرك العاصفة ألبرتو شبه المدارية شمالا صوب ساحل الخليج بالولايات المتحدة.

ويعتبر "ألبرتو" أول عاصفة تحمل اسما في موسم أعاصير 2018، وكانت تتحرك شمالا بسرعة نحو 16 كيلومترا في الساعة مثيرة رياحا تبلغ سرعتها نحو 40 ميلا في الساعة.