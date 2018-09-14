أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بين طرفين، بسبب الخلافات الزوجية بينها، حيث منع زوج زوجته من حضور حفل عرس شقيقها.

جرى نقل المصابين للمستشفى والسيطرة على الموقف وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى العميد حسين جندية، مأمور مركز بنها، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بنشوب مشاجرة ومصابين بناحية عزبة عبدالبر بدائرة المركز.

أخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، وبالانتقال والفحص، تبين للواء علاء فاروق، مدير مباحث القليوبية، حدوث مشاجرة بين طرف أول "أحمد .ح.ع "، 29 سنة فلاح مصاب بجرح نافذ بالبطن وحالته العامة مستقرة، و"حمزاوي.ع.ح"، فلاح مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"عبدالحليم.ح.ع"، فلاح، وطرف ثان "أيمن.ا.ع"، معاش مصاب بجرح بفروة الرأس بطول 6 سم و"تامر.ك.م"، عامل بشركة قطاع خاص مصاب بجرح بالرأس، لوجود خلافات عائلية "النسب" بين الطرفين، بسبب قيام الأول بمنع زوجته من حضور حفل عرس شقيقها، وحال قيام الطرف الثاني بمعاتبته حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الرابع بالتعدي على الأول محدثا إصابته بسلاح أبيض "سكين".

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة ، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وقرر الرابع أنه محدث إصابة الأول بسلاح أبيض "سكين" قرر بتخلصه منه برشاح العزبة.

حُرر عن الواقعة المحضر رقم 22282 لسنة 2018م جنح مركز بنها.