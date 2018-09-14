احتفل راديو "إينرجي" بعيد ميلاد الفنان هشام عباس، مقدم برنامج "فاكر الغنوة دي"، حيث فاجأ مذيعو المحطة هشام بالدخول على الهواء مباشرة بعد 5 دقائق فقط من حلقة برنامجه.

وبدأ هشام عباس الحلقة بمقدمة عن تخصيص الحلقة لإحياء ذكرى ميلاد الفنان كاظم الساهر، قبل أن يدخل مذيعو "إينرجي" صبري زكي وأحمد الوكيل وسارة مجدي على الهواء ليحتفلوا بعيد ميلاده، كما قرروا تحويل مسار الحلقة للاحتفال بهشام عباس، من خلال إذاعة أغانيه طوال الحلقة واعتباره ضيفا توجه له الأسئلة على مدار الساعتين.

وقال "عباس" إن والده كان يعارض فكرة أن يكون مطربا، وكان يراه مهندسا فقط حتى نجحت أغنيته "الله يسلمك حالك"، وأنه رغم النجاح الكبير بدأ العمل على أول ألبوم له مع طارق الكاشف دون علم أبيه.

وأردف أنه خلال سنوات الدراسة بالجامعة، كون فرقة "هارمونيكس" متابعا أن جميع أعضاءها صاروا سفراء أو دبلوماسيين بالخارجية، وأنهم كانوا يغنون أغاني البوب السائدة في ذلك الوقت، حيث لم يكن هناك وقت لإنتاج أغاني خاصة بهم.

وكشف هشام أن أغنية "حبيتها" من ألبوم "دندنها" كانت في في الأصل اسمها "أفريقيا" وغناها مع حميد الشاعري بنفس اللحن ولكن بكلمات مختلفة هي "أفريقيا، أحلامنا بسيطة، وقلوبنا خريطة، دور بينا يا زمن دور بينا".

وأضاف أنه تأثر بالكثير من المطربين في مصر والعالم، وأنه حفظ أغاني لعبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب ومحمد منير وعلي الحجار ومحمد منير وإيهاب توفيق، وبوب مارلي، وأن أي موسيقى جميلة يتأثر بها، موضحا أن أغنية "الله يسلم حالك" كتبها عادل عمر ليغنيها حميد الشاعري لوالده.

وشهدت الحلقة عدة مداخلات هاتفية لتهنئة "عباس" على الهواء، بدأتها عايدة سعودي، المدير التنفيذي لـ"إينرجي" مصر، والتي أكدت على سعادتها بوجود هشام عباس ضمن فريق "إينرجي"، مضيفة "سعيدة إنك معانا في "إينرجي" وفي حاجات كتيرة هنقعد نتكلم فيها مع بعض ونحضرها مع بعض".

وأكد عزيز الشافعي في مداخلة هاتفية أنه لحن عدة أغان في ألبوم هشام عباس الجديدة، موجها له التهنئة بعيد ميلاده، كما قال علي حميدة: "هشام عباس أحلى صوت في مصر وأحلى أخلاق كل سنة وإنت طيب"، كما هنأته في مداخلة أخرى الفنانة "جواهر" وغنت له "والله بحبك موت".

وقال الفنان فارس في مداخلة أخرى: "هشام عباس صاحب أجمل ابتسامة وأطيب قلب في الوسط الفني.. ممكن ناس تقلدوا لكن هو مابيقلدش حد".