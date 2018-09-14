أصدر اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، توجيهاته لرؤساء المدن والمراكز، بمتابعة حرق قش الأرز وتدبير المكابس للمزارعين للاستفادة منه، بدلاً من حرقه، والاضرر بالبيئة وصحة المواطنين، وتذليل العقبات أمام المزارعين.

وفي السياق، طالب الدكتور محمد المجبر، رئيس مركز ومدينة الدلنجات، المختصين بإدارة شؤون البيئة بالوحدة المحلية، بالمرور على المناطق التي يوجد بها حصاد لمحصول الأرز، للتأكد من عمل المكابس وعدم حرق القش، ويوجد بمركز الدلنجات 10 مكابس و5 جرارات و5 أماكن لتجميع (بالات) قش الأرز بعد كبسه، وتقوم المكابس بعملها بالمجان ولايجرى تحصيل مقابل من المزارعين.

وشدد رئيس المدينة، على تحرير محاضر بيئة للمزارعين المخالفين، بحرق قش الأرز بمعرفة اللجنة المختصة.