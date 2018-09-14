اندلعت مشاجرات الجمعة بين القوات الإسرائيلية وعشرات النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، الجمعة، في قرية خان الأحمر البدوية المقرر هدمها في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس .

وقامت جرافة إسرائيلية بوضع سواتر ترابية في شارع فرعي يقوم سكان القرية بنقل طعامهم عبره، مما أدى إلى مواجهات محدودة بين قوات الامن الاسرائيلية وبين النشطاء.

وحاول سكان القرية من الشيوخ اعتراض الجرافة وتصدوا لها بأجسادهم.

وسارت مسيرة تضامن لنشطاء فلسطينيين في الخان الاحمر وحملوا خلالها العلم الفلسطيني.

وقال الناطق باسم الشرطة الاسرائيلية إن "قوات الامن الاسرائيلية اعتقلت ثلاثة أشخاص".

وأشار النشطاء إلى أنه بين المعتقلين رجل قانون فرنسي يدعى فرانكو رومانو لكن الشرطة الاسرائيلية لم تؤكد هذا الخبر.

تقع قرية خان الأحمر شرق القدس الشرقية المحتلة على الطريق الرئيسي بين مدينة القدس واريحا وهي محاطة بعدد من المستوطنات الاسرائيلية. وتتألف القرية من أكواخ من الخشب والألواح المعدنية مثلما هي الحال عموماً في القرى البدوية، ويبلغ عدد سكانها 173 شخصا وفيها مدرسة.

وأعطت المحكمة الإسرائيلية العليا في الخامس من سبتمبر الحالي الضوء الاخضر لهدم القرية بعد رفضها التماسات بوقف قرار الهدم.

وكانت المحكمة العليا رفضت في مايو طعنا قدمه السكان ضد هدم القرية التي تعتبر السلطات الاسرائيلية أنها بنيت في شكل غير قانوني.

وسعت حكومات أوروبية والأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية الى منع الهدم الذي قالت إنه سيتيح توسيع المستوطنات ويقطع الضفة الغربية الى قسمين عبر فصل شمالها عن جنوبها، الأمر الذي سيزيد بالتالي من صعوبة إقامة دولة فلسطينية مستقلة كحل يؤيده المجتمع الدولي للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي.