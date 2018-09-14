قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مشروع تعزيز القدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية، الذي طبقت مرحلته الأولى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة، على مستوى 11 محافظة مستهدفا 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشا، هو الأفضل من 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالقائم بأعمال مدير منظمة العمل الدولية في مصر إريك أوشلان القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، لتقييم ومتابعة الملفات المشتركة، ووضع جدول زمني بكل الخطوات التي تتم على أرض الواقع لإزالة آية معوقات للمشروعات الفنية، فضلا عن عرض التقرير النهائية لمشروع تعزيز القدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية لتطوير منظومة تفتيش العمل بتحويل المنظومة من الاعتماد على النظام الورقي للنظام الإلكتروني، وتعزيز الدور الإرشادي والتوعوي لتحقيق مستويات أعلى من التوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، ووضع إطار استراتيجي للمرحلتين الثانية والثالثة للمشروع.

وأكد وزير القوى العاملة، أن الوزارة تهدف إلى الوصول من خلال هذه الاستراتيجية إلى حوسبة نظام تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية في مصر بنسبة تشغيل 100% على مستوى 27 محافظة، ما يتطلب التعاون المُثمر والبَنَّاء بين الوزارة والمنظمة لتحديد مراحل التنفيذ التي سُيقسم عليها المشروع، وتحديد التمويل اللازم لإكماله، خلال سنة واحدة، بتدريب 1500 مفتش ليعملوا بنظام الحوسبة الإلكترونية على مستوى 377 مكتبًا بالتطبيق الأمثل والأنجح لهذه الاستراتيجية.