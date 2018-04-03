القوى العاملة بالشرقية تنظم دورة تدريبية في السلامة والصحة المهنية

نظمت مديرية القوى العاملة في الشرقية، اليوم، دورة تدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع مركز التدريب الإداري بوزارة القوى العاملة، وذلك بمركز التدريب المهني بالنحال في مدينة الزقازيق.

وقال خالد المصري، وكيل وزارة القوى العاملة في الشرقية، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشغيل الشباب، وتسعى لتوفير فرص عمل مناسبة لهم في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع أصحاب المصانع والشركات الكبرى.

وأشار إلى أن المديرية قامت بتنظيم دورة تدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية تناولت التشريعات المصرية، والقرارات الوزارية في مجال السلامة والاتفاقات الدولية، والتحليل الإحصائي لحوادث وإصابات العمل، ومخاطر بيئة العمل الفيزيائية والكيميائية وطرق الوقاية، وتحليل وتقييم وإدارة المخاطر، والعناصر الأساسية بخطط الطوارئ والإخلاء، والمخاطر البيولوجية ومشاكل ومعوقات التطبيق، بالإضافة لمجموعة من ورش العمل والمناقشات العامة.