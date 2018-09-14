قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمستقيل من حزب الوفد منذ عدة أيام، إنه لم ولن يلتحق بحزب آخر على المدى القريب أو المتوسط وأن اهتمامه منحصر في العمل النيابي والملفات والقضايا المثارة تحت القبة.

وأضاف "السجيني"، في تصريحات اليوم، إن حزب الوفد أعرق وأكبر من أن يقف عند أشخاص أو قيادات مهما كانت مراكزهم، مشيراً إلى أن قرار استقالته من الحزب مستند إلى أسباب وتقديرات شخصية مجردة بصرف النظر عن صحتها ولا علاقة لها بأشخاص أو قيادات أو ملفات مطروحة.

واستطرد: أكرر كامل تقديري ودعمي لجميع القيادات الحالية لحزب الوفد وعلى رأسهم الرئيس المنتخب المستشار بهاء أبو شقة والسكرتير العام المنتخب الدكتور هاني سري الدين، وأكرر وأؤكد أن التاريخ والمستقبل سيثبت أشكال هذا الدعم بأنواعه.

وتابع: ممتن للجميع سواء الوفديين أو غيرهم ممن تناولوا الأمر بالمتابعة وأشكر من تضمن تعقيبه كلمات طيبة وأتفهم مشاعر ودوافع من تجاوز بالكلمة أو التأويل، حزب الوفد سيظل بمشيئة الله جزء أصيل من العمل السياسي بكوادره المتجددة، والعمل السياسي العام من خلال الأحزاب هو وسيلة والغاية الكبرى هي مصر الغالية.