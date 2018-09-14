تستضيف كلية الآداب بجامعة القاهرة، غدا السبت، مناقشة أول رسالة دكتوراه عن برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر للباحثة هبة كامل، والتي رصدت مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي طورتها الوزارة وكذلك آلية الوحدات المتنقلة والتي تجوب المحافظات المستهدفة لتقديم الخدمة للأطفال في الشارع.

وجاءت الدراسة تحت عنوان "واقع أطفال الشوارع داخل وخارج المؤسسات الاجتماعية في المجتمع المصري كدراسة تحليلية مقارنة"، لتبرز جهود في خلق بيئة مناسبة للاطفال داخل مؤسسات الرعاية، وكذلك رصد للبنية التحتية والتجهيزات والعاملين داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية والنقلة النوعية في المؤسسات، التي تم تطويرها وعددها 6 مؤسسات.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامجا متكاملا لحماية الاطفال بلا مأوى في 10 محافظات هي الأثر كثافة لتجمعات الأطفال تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل وتقديم كافة اوجه الدعم سواء من خلال فرق الشارع، التي تجوب المحافظات أو من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تم تطويرها.