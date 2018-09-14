قبل بدء الدراسة.. 5 أماكن للتنزه يودع بها طفلك إجازته الصيفية

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد، يترك فيها الأطفال إجازتهم الصيفية الطويلة ليقبلوا على عام جديد مليء بالمذاكرة والدروس الخصوصية والحصص الدراسية والاستيقاظ مبكرًا، لذا تستعرض "الوطن" في السطور الآتية عددًا من الأماكن التي يمكن أن يودع بها طفلك إجازته ليستقبل الدارسة في حالة نفسية جيدة.

1- كيدزانيا – القاهرة الجديدة:

تعد كيدزانيا متنزها عالميا للتعليم الترفيهي للأطفال، ومصمم بالمحاكاة مع المدن الحقيقية لتوفير فرصة للأطفال من سن 4 إلى 14 للعب الأدوار المقبلون عليها فعلًا عند بلوغ حياتهم المهنية، ولكي تكتمل التجربة، فإن الطفل يقوم بنفسه بكل المعاملات المالية مقابل قيامه بالعمل أو التسوق أو الترفيه مستخدمًا عملة مدينة كيدزانيا وتسمى "كيدزوس"، ويتم استخدام الكيدزوس لشراء المنتجات والخدمات، وتستقبل المدينة زائريها يوميًا من 10 صباحًا وحتى 10 مساءً.

2- قرية فجنون – مساكن شيراتون، الهرم:

يتكون هذا الاسم من "فن – جنون"، فجنون أحد الأماكن النادرة في مصر، فهو مخصص للترفيه والتعليم، ويمكن للأطفال والآباء الاستمتاع، وممارسة العديد من الأنشطة المختلفة منها التلوين على الحائط أو اللعب بالطين، كما يمكن للأطفال أن يختاروا ما بين الركوب على ظهر الخيل أو الحمار أو الجمل، ويستقبل المكان زائريه ابتداءً من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، أما عن الأسعار فتبلغ سعر الأنشطة 60 جنيهًا ويضاف 40 جنيهًا لكل نشاط إضافي.

3- دريم بارك - 6 أكتوبر:

دريم بارك هي جزء من مدينة دريم لاند، وتتكون من سبع مناطق تحتوي كلا منها على مجموعة من الألعاب المثيرة ومنها منطقة الأطفال الجديدة، وأسعار التذاكر "التذكرة السيلفر 130 جنيه"، والتذكرة الجولد: 180 جنيها، تفتح المدينة أبوابها يوميًا من 9 صباحًا وحتى 10 مساءً.

4- ماجيك بلانيت – المعادي:

مكان ترفيهي للأطفال داخل كارفور المعادي، يقدم ألعاب مختلفة للأطفال، وألعاب فيديو ومراجيح، وسيارات التصادمية، وتكون الألعاب فيه عن طريق كارت ألعاب يتم شراءه وشحنه بداية من قيمة 10 جنيهات فما فوق، تفتح المدينة أبوابها من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 مساءً.

5- جرافيتي كود - القاهرة الجديدة:

اقفز في الهواء الطلق وتخلص من كل طاقة سلبية داخلك مع أول مركز ترامبولين في مصر، تجربة ممتعة للغاية وتستحق تجربتها، يمكنك لعب كرة السلة أيضًا وأنت تقفز على الترامبولين وأن تقوم بالقفز عاليًا دون خوف لتختبر مدى لياقتك، ليس هذا فحسب بل هناك العديد من الألعاب التي يمكنك ممارستها من خلال الترامبولين، سعر التذكرة للفرد 130 جنيهًا، حيث تفتح الأبواب للزائرين من 12 صباحًا وحتى 12 مساءً.