تنظم إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، معسكر تدريبي لإعداد القيادات الشبابية لمناهضة تعاطي وإدمان المخدرات تحت عنوان "لا لإدمان المخدرات".

وقال بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، إنه يشترط على المتقدم للمشاركة في المعسكر أن يكون حاصل على مؤهل جامعي أو ملتحق بالجامعة وأن يكون السن من 18 حتى 25 سنة، وأن يتمتع بصفات القيادة والقدرة على التأثير في الآخرين ويفضل أن يكون المتقدم غير مدخن.

وأضاف بهاء أنه سوف يجرى عمل المقابلة الشخصية يوم 20 سبتمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، بحضور لجنة تقييم لتحديد العناصر المشاركة في المعسكر.

وأشار بهاء إلى أن المعسكر سيجري تنفيذه في الفترة من 22 وحتى 25 سبتمبر الجاري يمركز شباب الخارجة بمشاركة 40 عضوًا.