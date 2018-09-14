تمكن ضباط مباحث مركز شرطة البلينا جنوب سوهاج، بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، من تضييق الخناق على شخصين اختطفا عامل تحت تهديد السلاح من أمام محطة سكك حديد جرجا لوجود خلافات مالية بينهما، وتخلى المتهمين عن المجني عليه والقت الشرطة القبض على المتهمين وضبط بحوزتهما طبنجة صوت والسيارة المستخدمة في عملية الخطف.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العقيد احمد عزيز رئيس فرع بحث الجنوب، بورود بلاغ من أهلية المجني عليه "رشيد. أ. ر"، 38 عاما، عامل، يفيد بقيام شخصين باختطافه وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه، جرى تشكيل فريق بحث قاده المقدم محمد سعد، مفتش مباحث المركز، وتوصلت تحريات الرائد أحمد تعيلب، رئيس مباحث البلينا، والنقيب عزت سليمان، معاون أول المباحث إلى أن وراء الواقعة كل من "حسن. م. ع. أ"، 34 عامًا، و"هاني. ع. ز"، 23 عامًا، ويقيمان قرية العوامر بحري مركز أبو تشت محافظة قنا، وأشارت التحريات إلى أن المتهمين اختطفا المجني عليه من محطة سكك حديد جرجا وجرى اقتياده داخل سيارة خاصة وتوجها به إلى مسقط رأسيهما.

جرى استئذان النيابة العامة بالتنسيق مع أمن قنا، والأمن العام، وتم تنفيذ مأمورية إلى قرية العوامر مركز أبو تشيت، وجرى القبض على المتهمين وضبط بحوزتهما هاتفين تم استخدامهما في عملية الاتصال بأسرة المجني عليه لطلب فدية، وضبط بحوزتهما طبنجة صوت، واعترفا المتهمين بارتكاب الواقعة، وإطلاق سراح المجني عليه لشعورهما بالخطر واقتراب صول القوات إليهما، وأضافا بأن المجني عليه حصل على مبلغ 100 ألف جنيه من الأول نظير معاملات مالية إلا أنه لم يردها إليه، وجرى تحديد مكان للتقابل مع المجني عليه بمدينة جرجا وتم السيطرة عليه واقتياده داخل السيارة رقم 795 ص.ج.و.

حرر محضر بالواقعة برقم 5482 إداري مركز البلينا، وجارِ عرض المتهمين على النيابة العامة.