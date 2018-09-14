استعدت مديرية الصحة، بمحافظة الفيوم، اليوم، لتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية المظاطلي، بمركز طامية، على مدار يومي السبت والأحد، في 6 تخصصات أساسية.

وقالت الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، في بيان صحفي، مساء اليوم، إن القافلة تشمل تخصصات الأطفال، والباطنة، والنساء، والعظام، والجلدية، والأسنان، والجراحة، بالإضافة إلى الفحوصات المعملية، والأشعة، والكشف العشوائي عن أمراض الضغط، والسكر، والتثقيف الصحي، بقيادة الدكتور أحمد سعد، منسق القوافل العلاجية.