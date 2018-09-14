تقرأ في عدد "الوطن" الصادر، غدا السبت، الحكومة تعلن طرح 20% من "أموك للزيوت" في البورصة وتتوقع حصيلة 2.8 مليار جنيه.

وفي ملف "فكر الإخوان" ينشر الإلحاد.. المفتي: حكم الجماعة أدخل الشباب في مرحلة تشوش فكري.. و"حرقان" ألحدت بسبب أفكارهم.. ومصادر: "الإفتاء" كانت تستقبل 60 ملحدا يوميا خلال حكم الجماعة.. وعضو "كبار العلماء": الإخوان لا يؤمنون بالإسلام قدر إيمانهم بـ"الدولار".

ويتناول عدد الغد إشارة لحوار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، الذي سينشر في ملحق "الوطن الاقتصادي"، أعلن فيه بدء الربط الكهربائي مع السعودية في 2020، كما أكد أنه لا زيادة في أسعار الكهرباء حتى يوليو 2019، كما كشف عن استراتيجية جديدة لتمكين القطاع الخاص في قطاع الكهرباء.

وتطرق الوزير خلال الحوار إلى التأكيد على أن السد العالي يعمل بكامل طاقته، وأنه يجري دراسة تأثيرات سد النهضة الإثيوبية بعناية شديدة، كما كشف عن أن محطة الضبعة النووية لا تزال في مرحلة إعداد التصاميم، وأن الاعتماد على الفحم "حتمي" لتحقيق مزيج الطاقة.