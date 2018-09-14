قال النائب عماد سعد حمودة، إن جماعة الإخوان الإرهابية، أصبحت تصدر المادة الخام للإلحاد وتشويه صورة الدين، من خلال مجموعة من الإعلاميين الهاربين أصحاب "السبوبة" المتواجدين فى تركيا سواء المجرم معتز مطر وهشام عبد الله ومحمد ناصر وغيرهم من المجرمين، مؤكدا أن تصرفاتهم وأفعالهم الإجرامية سبب رئيسي في تشويه صورة الإسلام.

وأضاف حمودة، في بيان اليوم، أن هذه الجماعة الإرهابية ارتكبت العديد من الجرائم فى حق الشعب المصرى، وأن هناك مخططا تم الاتفاق عليه قبيل ثورة يونيو لوأدها والقيام بعمليات عنف وإرهاب وتم الاتفاق على المخطط بين قيادات الإخوان، من خلال نشر الفتنة واستخدام العنف والإرهاب وإشعال الدولة نارا وهدم كل مؤسسات الدولة، من خلال مسلحين مدججين بالأسلحة.

وأوضح النائب أن هذه الجماعة الإرهابية سعت لتدمير الاقتصاد الوطني وإحلال الجماعة محل الدولة، وذلك من خلال تكوين مليشيات إخوانية، تستغل فى القتل والتخريب والتدمير وإثارة الفتنة والبلبلة فى كل ربوع الجمهورية.

وأكد حمودة، أن معتز مطر ومحمد ناصر ليسوا سوى فشلة، التقطتهم الجماعة الإرهابية للمساهمة في تشويه وطنهم، مشيرا إلى أنه سيأتي اليوم الذي سيحاسبوا فيه، بالإضافة إلى حكم التاريخ الذي سيذكرهم بالخيانة والخزى والعار.