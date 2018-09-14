تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، برئاسة اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات من قائديها بالإكراه بالقرب من الطريق الدولي الساحلي، وجرى تحرير محضر وجار العض على النيابة.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغاً من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تقدم سائق ببلاغ، مؤكداً قيام 4اشخاص مجهولين باعتراض طريقه أثناء قيادته سيارة "النقل" وسرقتها وهاتفه المحمول بطريق الكربة المؤدي للطريق الدولي الساحلي بمركز شرطة البرلس، ولخطورة البلاغ قرر مدير الأمن ومدير إدارة البحث الجنائي تكليف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية بالأشراف على فريق بحث ضم الرائد محمد أبو الخير، رئيس مباحث البرلس ومعاونيه، للتأكد وضبط المتهمين.

وبإجراء التحريات أكدت صدق بلاغ السائق وأن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محسن. ك. أ"، مسجل شقي خطر، ومطلوب في 8 أحكام قضائية صادرة ضده من بينهم حكم بالسجن المؤبد في قضية سرقة بالإكراه، و"أحمد. س. س"، نجار، "إسلام. ع. م"، سائق، "طارق. ص. أ"، حاصل على دبلوم، جميعهم مقيمين بمركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط، كما دلت التحريات قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة السيارات بالإكراه ومزاولة نشاطهم الإجرامي بالطريق الدولي الساحلي.

عقب تقنين الإجراءات بعد التنسيق مع مديرية أمن دمياط، جرى استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم "طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية وطلقتين من ذات العيار، بندقية خرطوش و7 طلقات خرطوش من ذات العيار، سلاح أبيض "سنجة"، سيارة ملاكي ملك المتهم الرابع والمستخدمة في ارتكاب الواقعة".

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن السيارة المستولى عليها والهاتف المحمول.

جرى تحرير محضر والعرض على النيابة.