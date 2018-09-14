قالت نوال شلبي، مدير مركز المناهج والوسائل التعليمية في وزارة التربية والتعليم، إن المناهج التعليمية الجديدة التي دخلت على التعليم هدفها بناء الشخصية المصرية، وجعل الطالب قادر على التواصل والعمل في القرن الحادي والعشرين.

وأضافت "شلبي" خلال استضافتها في برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مع الإعلامي أحمد فايق، أن هناك مجموعة من المواصفات التي نسعى أن تكون موجودة في الطالب المصري عام 2030، وهي أن يكون مفكر ومبدع وقادر على المنافسة محليا وعالميا، ومستمر بعملية التعليم والتعلم، ومحقق لمبادئ ريادة الأعمال، وقائد إيجابي وفعال عندما يقف في موقف القيادة، ووقود إيجابي عندما يكون جزء في فريق عمل، ومؤمن بوطنه وتراثه، ومعتزم بقيمه.