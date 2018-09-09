كرم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المركسية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مساء اليوم، محمد سعد، وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، تقديرًا لجهوده في خدمة العملية التعليمية، بمناسبة افتتاح مدرسة "الكارما للغات" بشارع عبد السلام الشاذلي بمدينة دمنهور.

وتعد المدرسة إحدى الصروح التعليمية التي تم إنشاؤها وفق أحدث المواصفات وبأسلوب تعليمي متطور، على مساحة 4500 متر مربع، بإجمالي تكلفة أكثر من 30 مليون جنيه، بخلاف قيمة الأرض، وتضم جميع مراحل التعليم من الحضانة والابتدائي والإعدادي حتى الثانوي، ومن المقرر أن تدخل الخدمة هذا العام الدراسي.

وحضر الافتتاح الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، واللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، واللواء علاء يوسف مدير فرع الرقابة الإدارية بالبحيرة، والمهندس عبدالرحمن الشهاوي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب.

وأكد المحافظ، أن المدرسة تعد منارة تعليمية متميزة ومنظومة تعليمية جديدة ومتطورة، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتنوع اللغوي، مشيدا بمستوى الأعمال الإنشائية وموقعها المتميز داخل مدينة دمنهور.

ورحب "آمنة" بقداسة البابا تواضرس الثاني، مشيرًا إلى أنه له نصيبًا وافرًا من الإسهام في الحفاظ على أمن واستقرر مصر في مواجهة الصعاب بحكمة ووطنية، وكان لهما الأثر في عبور مصرنا الغالية أصعب الفترات والأحداث.

وأشاد بدوره الرائد في إشراك المجتمع المدني الذي ظهر في العديد من المحافل والمؤتمرات، وحرص قداسته على القيام بدوره في إعلاء روح الإخاء والمحبة بين عنصري الأمة، وهو ما يتجلى في لقاءاته التي يسودها الود وتغمرها المحبة مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وقيادات الدولة.

وقال نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، إن المدرسة تأتي انطلاقا من ضرورة الاهتمام بالواجب الخدمي لمواطني المحافظة، خاصة في مجال التعليم لتخريج طلاب متميزين ومتفوقين علميًا وتأسيس وبناء جيل واعٍ متحضر.