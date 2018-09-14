قالت نوال شلبي، مدير مركز المناهج والوسائل التعليمية في وزارة التربية والتعليم، إن التعليم في مصر ينتقل من عصر المعرفة أو "الحفظ"، إلى عصر بناء الشخصية القائمة على المهارات، ليكتسب جملة من المهارات، من خلال ممارسات تدريسية يتعرض لها طوال الوقت.

وأضافت مدير مركز المناهج والوسائل التعليمية في وزارة التربية والتعليم، خلال استضافتها في برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc" مع الإعلامي أحمد فايق، أن المعرفة موجودة، لكن طريقة تقديمها للطالب تختلف، لأنه سيحصل عليها بنفسه، وبناء المعرفة بنفسه، من خلال عدة أنشطة وهيكتسب المهارات من ممارسته للأنشطة".