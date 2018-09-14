قالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه سيجرى تولي 48 وحدة صحية موزعة علي جميع قرى ومدن مراكز المحافظة الخمسة الإدارية، فحص وعلاج جميع مواطني المحافظة ضد فيروس "سي" وبالمجان.

وأضاف سيدة، أنه جاري تجهيز هذه الوحدات الصحية بالقرى والمدن بالمعدات والأدوات الطبية اللازمة للكشف عن الفيروس "سي"، تنفيذًا لتكليف وتعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بتولي جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقضاء على المرض وصرف العلاج بالمجان.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن محافظة الوادي الجديد ستبدأ حملة الفحص الشامل للمرض أول شهر أكتوبر المقبل، في الوحدات الصحية والمراكز الطبية المتنقلة والمجهزة للكشف عن الفيروس، وأن المحافظة بدأت بداية سبتمبر الجاري، الخطوات الأولي لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل من خلال اختيار مستشفى الخارجة العام كمستشفى نموذجي لتطبيق النظام مع استكمال خطط تطويرها، وتدشين منطقة تأمين صحي مستقلة تابعة للهيئة مباشرة.