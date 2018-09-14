أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، بأن السفير سامح شكري وزير الخارجية، يستقبل نظيريه اليوناني والقبرصي، ويؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون الثلاثي.