أقدمت ربة منزل بإحدى قرى مركز المنيا، مساء اليوم، على الانتحار بسكب كميات من البنزين عليها وإشعال النيران بها؛ ما أدى إلى إصابتها بحروق خطيرة، وذلك بسبب خلافات الجيرة وإجبارها على بيع منزلها.

تلقى مدير أمن المنيا اللواء مجدي عامر، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود بلاغ إلى العقيد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا، بمحاولة ربة بقرية زاويه سلطان الانتحار حرقًا.

انتقل المقدم أحمد صلاح مفتش مباحث المركز، والمقدم أحمد يسري رئيس المباحث، والرائد أحمد سامي معاون المباحث، إلى مكان الحادث، وتبين قيام "ص. ا"، 45 عامًا، ربة منزل، بسكب البنزين وإشعال النيران في جسدها محاولة الانتحار؛ بسبب وجود خلافات مع جيرانها وإصرارهم على بيع منزلها لهم مما أصابها بضغوط نفسية دفعتها لمحاولة الانتحار وأصيبت بحروق بالغة، وجرى نقلها إلى المستشفى العام.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.