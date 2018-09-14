استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، الجمعة كلا من "نيكوس كوتزياس" وزير خارجية اليونان، و"نيكوس خريستوذوليديس" وزير خارجية قبرص، في إطار تعزيز علاقات الصداقة القوية القائمة بين مصر وقبرص واليونان، والتي باتت تمثل أساسا استراتيجيا هاما وراسخا في المنطقة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول الإعداد للقمة المقبلة لآلية التعاون بين الدول الثلاث، والمقررة في جزيرة "كريت" باليونان خلال العام الجاري، حيث استعرض الوزراء التقدم المُحرز في تنفيذ مشروعات التعاون المشتركة في إطار آلية التعاون الثلاثي، وعلى رأسها مشروع الربط الكهربائي بين القارتين الأفريقية والأوروبية عبر الدول الثلاث، ومشروعات التعاون في مجال الطاقة في ظل الاكتشافات الهيدروكربونية الأخيرة في منطقة شرق المتوسط وما تمثله من أهمية استراتيجية، فضلا عن التعاون وتبادل الخبرات في مجالات زراعة الزيتون والمصايد السمكية والصناعات المرتبطة بها، وكذلك التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأكد وزير الخارجية، الأولوية المتقدمة التي توليها مصر للعلاقات الاستراتيجية مع كل من أثينا ونيقوسيا، كما أعرب وزيرا خارجية اليونان وقبرص عن تقديرهما لمختلف أطر التعاون الثلاثي القائم مع مصر وتطلعهما إلى تعزيزها والارتقاء بها، لا سيما فيما يتعلق بتطوير العلاقات الاقتصادية وبما يتناسب مع طبيعة ومستوى التقارب السياسي بين الدول الثلاث.

وشهد اللقاء استعراضًا لمختلف المستجدات الإقليمية في جنوب وشرق المتوسط وسبل تعزيز التشاور وتبادل الرؤى دعمًا لاستقرار وأمن المنطقة، حيث أعرب الوزراء الثلاث عن تقديرهم لحجم التنسيق القائم بمختلف المحافل الإقليمية والدولية، وحرصهم على استمراره على ذات النسق خلال المرحلة المقبلة.