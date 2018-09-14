تسبب «شات جنسى» على «فيس بوك» و«واتس آب» فى جريمة قتل لزوجة على يد زوجها، بعد أن أطلق عليها الرصاص من طبنجة غير مرخصة، واستقرت الرصاصة فى القلب فأودت بحياتها فى الحال، ونسبت تحريات المباحث ونيابة حوادث جنوب الجيزة للزوج تهمة القتل العمد وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، وجاء فى التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم «عيسى. ى»، 48 سنة، صيدلى، وبين زوجته، بسبب اتهام الأخيرة له بالخيانة، بعدما شاهدت على هاتفه المحمول «شات جنسى» مع عدد من النساء، وتطور الأمر إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالسباب والشتائم، وانتهت المشاجرة بإخراج الزوج طبنجة كانت بحوزته من دولاب غرفة النوم، وأطلق رصاصة على الزوجة استقرت فى قلبها داخل شقتهما السكنية بمنطقة صفط اللبن.

وقررت نيابة حوادث جنوب الجيزة، تحت إشراف المستشار شريف توفيق، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، صباح اليوم، حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة برئاسة محمد خالد، تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أولاد المجنى عليها لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة. وجاء فى تحريات المباحث أن الواقعة بدأت بورد إخطار من مستشفى بولاق الدكرور للواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بوصول ربة منزل فى العقد الرابع من عمرها متوفاة إثر إصابتها بطلق نارى، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، لفحص البلاغ.

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وجاء فى التحريات والتحقيقات التى أجريت بمعرفة العقيد محمد الشاذلى، مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهرى، رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن الجثة لربة منزل متزوجة من صيدلى منذ 18 عاماً، ولديهما ثلاثة أطفال. وأوضحت أن مشادة كلامية وقعت بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب شكها فى سلوك زوجها، ما دفع الزوج إلى إخراج «طبنجة» ملكه وأطلق عليها الرصاص فأصابت كتفها واستقرت فى القلب.

ألقى القبض على المتهم بمعرفة قوة أمنية، تحت إشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، واعترف المتهم، أثناء مثوله أمام العميد أسامة عبدالفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، بارتكاب الواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة، وتم التحفظ عليه.

وأمر اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار شريف توفيق، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشر التحقيقات محمد خالد، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، وانتقل لإجراء معاينة ومناظرة لجثة المجنى عليها، وقررت النيابة عرضها على الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وقررت نيابة المنشاة بسوهاج حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بقتل زوجته، مبرراً الجريمة بـ«سوء سلوكها»، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، والطب الشرعى بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، قبل أن تصرح النيابة بالدفن.

وكان العامل «تيسير. هـ»، 37 سنة، توجه إلى مركز شرطة المنشاة لتسليم نفسه، مساء أمس، وأقر فى المحضر رقم 4088 لسنة 2018 إدارى، بقتل زوجته بعدة طعنات، لشكه فى سلوكها، زاعماً تأكده من ارتباطها بعلاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، وأنها كانت عائدة من منزله قبل قتلها.

وتلقى اللواء هشام الشافعى، مدير الأمن، إخطاراً بالواقعة من مأمور مركز شرطة المنشاة، فانتقلت قوة أمنية إلى المنزل للفحص، وتبين وجود جثمان لسيدة بها عدة طعنات نافذة فى الصدر، وباشرت النيابة العامة، بإشراف المستشار أحمد عبدالباقى، المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج، التحقيقات.

وفى بنى سويف، خنق رقيب شرطة سابق زوجته لمعايرتها له بعدم قدرة أسرته على الدفاع عن أحد أبنائها، الذى تعرض للضرب من أحد الأشخاص، وسلم المتهم نفسه لمركز شرطة ناصر، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت نيابة ناصر بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.